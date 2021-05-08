Штутгарт - Аугсбург: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Штутгарт
Штутгарт
-:-

Штутгарт - Аугсбург: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
24
Соса
Борна Соса
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
2
Антон
Вальдемар Антон
5
Мавропанос
Костас Мавропанос
7
Кулибали
Танги Кулибали
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
32
Ахамада
Науиру Ахамада
14
Вамангитука
Силас Вамангитука
9
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
21
Клемент
Филипп Клемент
-
16
Каразор
Атакан Каразор
-
31
Климович
Матео Климович
-
20
Ферстер
Филипп Ферстер
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-
30
Массимо
Роберто Массимо
-
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
19
Удуохай
Феликс Удуохай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
2
Гумни
Роберт Гумни
33
Штробль
Тобиас Штробль
8
Хедира
Рани Хедира
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-

Прошлые матчи

10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:30
Аугсбург
1 : 4
Штутгарт
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:30
Аугсбург
1
Штутгарт
4
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Аугсбург
6 : 0
Штутгарт
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Аугсбург
6
Штутгарт
0
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Штутгарт
1 : 0
Аугсбург
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Штутгарт
1
Аугсбург
0
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:30
Аугсбург
0 : 1
Штутгарт
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:30
Аугсбург
0
Штутгарт
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Штутгарт
0 : 0
Аугсбург
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Штутгарт
0
Аугсбург
0
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Аугсбург
1 : 0
Штутгарт
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 16:30
Аугсбург
1
Штутгарт
0
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0 : 4
Аугсбург
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0
Аугсбург
4
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:30
Аугсбург
2 : 1
Штутгарт
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:30
Аугсбург
2
Штутгарт
1
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:30
Штутгарт
0 : 1
Аугсбург
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 19:30
Штутгарт
0
Аугсбург
1
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:30
Штутгарт
1 : 4
Аугсбург
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:30
Штутгарт
1
Аугсбург
4
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 18:30
Аугсбург
2 : 1
Штутгарт
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 18:30
Аугсбург
2
Штутгарт
1
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 16:30
Аугсбург
3 : 0
Штутгарт
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 16:30
Аугсбург
3
Штутгарт
0
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:00
Штутгарт
2 : 1
Аугсбург
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:00
Штутгарт
2
Аугсбург
1
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Аугсбург
1 : 3
Штутгарт
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Аугсбург
1
Штутгарт
3
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Штутгарт
2 : 1
Аугсбург
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Штутгарт
2
Аугсбург
1

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