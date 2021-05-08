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Штутгарт VS Аугсбург
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Штутгарт - Аугсбург: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Штутгарт
Штутгарт
-:-
Штутгарт - Аугсбург: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
24
Соса
Борна Соса
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
2
Антон
Вальдемар Антон
5
Мавропанос
Костас Мавропанос
7
Кулибали
Танги Кулибали
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
32
Ахамада
Науиру Ахамада
14
Вамангитука
Силас Вамангитука
9
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
21
Клемент
Филипп Клемент
-
16
Каразор
Атакан Каразор
-
31
Климович
Матео Климович
-
20
Ферстер
Филипп Ферстер
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-
30
Массимо
Роберто Массимо
-
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
19
Удуохай
Феликс Удуохай
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
2
Гумни
Роберт Гумни
33
Штробль
Тобиас Штробль
8
Хедира
Рани Хедира
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
3
Педерсен
Мадс Педерсен
-
25
Груэсо
Карлос Груэсо
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
-
16
Варгас
Рубен Варгас
-
Прошлые матчи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:30
Аугсбург
1 : 4
Штутгарт
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:30
Аугсбург
1
Штутгарт
4
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Аугсбург
6 : 0
Штутгарт
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Аугсбург
6
Штутгарт
0
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Штутгарт
1 : 0
Аугсбург
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Штутгарт
1
Аугсбург
0
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:30
Аугсбург
0 : 1
Штутгарт
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:30
Аугсбург
0
Штутгарт
1
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Штутгарт
0 : 0
Аугсбург
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Штутгарт
0
Аугсбург
0
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1 : 0
Штутгарт
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1
Штутгарт
0
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0 : 4
Аугсбург
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0
Аугсбург
4
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
Аугсбург
2 : 1
Штутгарт
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
Аугсбург
2
Штутгарт
1
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:30
Штутгарт
0 : 1
Аугсбург
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:30
Штутгарт
0
Аугсбург
1
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:30
Штутгарт
1 : 4
Аугсбург
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:30
Штутгарт
1
Аугсбург
4
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
18:30
Аугсбург
2 : 1
Штутгарт
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
18:30
Аугсбург
2
Штутгарт
1
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
16:30
Аугсбург
3 : 0
Штутгарт
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
16:30
Аугсбург
3
Штутгарт
0
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
Штутгарт
2 : 1
Аугсбург
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
Штутгарт
2
Аугсбург
1
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Аугсбург
1 : 3
Штутгарт
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Аугсбург
1
Штутгарт
3
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Штутгарт
2 : 1
Аугсбург
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Штутгарт
2
Аугсбург
1
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Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
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Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
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«Бавария» не проигрывает 13 матчей подряд
28 ноября 2020, 19:55
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Марио Гомес завершает карьеру
28 июня 2020, 19:33
«Штутгарт» вышел в Бундеслигу. В последнем матче сезона забил Марио Гомес
28 июня 2020, 19:00
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42