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Штутгарт VS Риека
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Штутгарт - Риека: 29 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
2:2
Первый матч 1:2
Штутгарт - Риека: 29 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2013, 19:00 МСК
29.08.2013, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
10
Дидави
Даниэль Дидави
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
27
Гомес
Марио Гомес
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
Риека
мин
27
Томечак
Иван Томечак
13
Жупарич
Дарио Жупарич
14
Акости
Боаду Максвелл Акости
17
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Запасные
5
Велкоски
Дарко Велкоски
-
18
Мурич
Роберт Мурич
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
19:00
Штутгарт
2 : 2
Риека
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
19:00
Штутгарт
2
Риека
2
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:30
Риека
2 : 1
Штутгарт
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:30
Риека
2
Штутгарт
1
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