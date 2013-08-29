Штутгарт - Риека: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
2:2
Первый матч 1:2

Штутгарт - Риека: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2013, 19:00 МСК
29.08.2013, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
10
Дидави
Даниэль Дидави
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
27
Гомес
Марио Гомес
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
Риека
мин
27
Томечак
Иван Томечак
13
Жупарич
Дарио Жупарич
14
Акости
Боаду Максвелл Акости
17
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Запасные
5
Велкоски
Дарко Велкоски
-
18
Мурич
Роберт Мурич
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 19:00
Штутгарт
2 : 2
Риека
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 19:00
Штутгарт
2
Риека
2
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:30
Риека
2 : 1
Штутгарт
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:30
Риека
2
Штутгарт
1

Новости

Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
09 марта, 17:30
Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
#Силас Вамангитука
06 декабря 2020, 20:23
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он...
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
Самый известный гей в футболе. Его признанию − пять лет
#Томас Хитцльшпергер
11 марта 2019, 11:19
# Новости матча
«Бавария» не проигрывает 13 матчей подряд
28 ноября 2020, 19:55
Марио Гомес завершает карьеру
28 июня 2020, 19:33
«Штутгарт» вышел в Бундеслигу. В последнем матче сезона забил Марио Гомес
28 июня 2020, 19:00