Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Зохи 33
1:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:30 МСК
22.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
20
Зохи
Кевин Зохи
33'
33'
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
2
Симакан
Мохамед Симакан
10
Корнье
Бенжамин Корнье
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
12
Мотиба
Лебо Мотиба
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
Айнтрахт
мин
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
4
Ребич
Анте Ребич
90
10
Костич
Филип Костич
90
16
Торро
Лукас Торро
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
15
Камада
Даичи Камада
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
17
Роде
Себастьян Роде
28
Кор
Доминик Кор
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса