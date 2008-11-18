Матч завершен
Стокпорт Каунти
Стокпорт
5:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Йовил
Йовил
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
18 нояб. 2008, -:- МСК
18.11.2008, -:- МСК
вторник
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