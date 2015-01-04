Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
3:1
Матч завершен
Рексхэм
Рексхэм
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
4 янв. 2015, 18:00 МСК
4.01.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Составы