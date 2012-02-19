Матч завершен
Стивенидж
Стивэнейдж
0:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
19 февр. 2012, 17:00 МСК
19.02.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Составы