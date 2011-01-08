Матч завершен
Стивенидж
Стивэнейдж
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
8 янв. 2011, 20:30 МСК
8.01.2011, 20:30 МСК
суббота
Составы