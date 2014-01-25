Матч завершен
Стивенидж
Стивэнейдж
0:4
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
25 янв. 2014, 20:30 МСК
25.01.2014, 20:30 МСК
суббота
Составы