Матч завершен
Стивенидж
Стивэнейдж
1:2
Матч завершен
Рединг
Рединг
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
29 янв. 2011, 18:00 МСК
29.01.2011, 18:00 МСК
суббота
Составы