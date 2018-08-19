Штайнбах - Аугсбург: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Штайнбах
Хайгер
1:2

Штайнбах - Аугсбург: 19 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Рихтер 14
Хан 65
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
19 авг. 2018, 16:30 МСК
19.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Аугсбург
мин
1
Люте
Андреас Люте
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
17
Шмид
Джонатан Шмид
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
22
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
28
Хан
Андре Хан
65'
65'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
14'
14'
90
Запасные
13
Гифер
Фабиан Гифер
-
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
30
Каюби
Каюби
-
38
Дансо
Кевин Дансо
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
4
Гетце
Феликс Гетце
-

События

Матч окончен 1:2
69'
Желтая карточка
Филипп Макс
65'
ГОЛ! 0:2
Андре Хан
14'
ГОЛ! 0:1
Марко Рихтер

Прошлые матчи

19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Штайнбах
1 : 2
Аугсбург
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Штайнбах
1
Аугсбург
2

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