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Кубок Германии
Штайнбах VS Аугсбург
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Штайнбах - Аугсбург: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Штайнбах
Хайгер
1:2
Штайнбах - Аугсбург: 19 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Рихтер 14
Хан 65
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
19 авг. 2018, 16:30 МСК
19.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Аугсбург
мин
1
Люте
Андреас Люте
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
17
Шмид
Джонатан Шмид
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
22
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
28
Хан
Андре Хан
65'
65'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
14'
14'
90
Запасные
13
Гифер
Фабиан Гифер
-
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
30
Каюби
Каюби
-
38
Дансо
Кевин Дансо
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
4
Гетце
Феликс Гетце
-
События
Матч окончен 1:2
69'
Желтая карточка
Филипп Макс
65'
ГОЛ! 0:2
Андре Хан
14'
ГОЛ! 0:1
Марко Рихтер
Прошлые матчи
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Штайнбах
1 : 2
Аугсбург
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Штайнбах
1
Аугсбург
2
Новости
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42