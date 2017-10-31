Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Сезар 20
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 79
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
31 окт. 2017, 22:45 МСК
31.10.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
13
Ристовски
Стефан Ристовски
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
6
Пинту
Андре Пинту
90
3
Сильва
Хонатан Сильва
90
9
Акунья
Маркос Акунья
90
11
Сезар
Бруно Сезар
20'
20'
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
16
Батталья
Родриго Батталья
90
28
Дост
Бас Дост
90
Запасные
18
Салин
Ромэйн Салин
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
25
Петрович
Радосав Петрович
66
Палинья
Жоао Палинья
88
Думбия
Сейду Думбия
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
79'
79'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески