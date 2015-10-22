Спортинг - Скендербеу: 22 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Аквилани 38
Монтеро 41
Перейра 64
Фигейреду 69
Перейра 77
5:1

Спортинг - Скендербеу: 22 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Скендербеу
Корча
Яшаника 89
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2015, 20:00 МСК
22.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Клейтон Пизани
Клейтон Пизани
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Прогнозы

Составы

Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
5
Эвертон
Эвертон
90
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
33
Сильва
Хонатан Сильва
90
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
69'
69'
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
38'
38'
72
28
Мартинш
Андре Мартинш
59
55
да Силва
Бруно да Силва
90
10
Монтеро
Фреди Монтеро
41'
41'
90
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
65
73
Перейра
Матеус Перейра
64'
77'
64', 77'
90
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
-
21
Перейра
Жоао Перейра
-
5
Налдо
Налдо
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
18
60
Мартиньш
Желсон Мартиньш
25
9
Слимани
Ислам Слимани
31
19
Танака
Дзюня Танака
-
Скендербеу
мин
30
Эскердинья
Эскердинья Эскердинья
76
1
Шехи
Оргес Шехи
90
32
Вангели
Кристи Вангели
90
19
Османи
Тефик Османи
90
3
Арапи
Ренато Арапи
90
5
Яшаника
Байрам Яшаника
89'
89'
90
23
Бериша
Бернард Бериша
90
88
Лилай
Сабиен Лилай
90
8
Нимага
Бакари Нимага
67
7
Проньи
Герхард Проньи
67
14
Салихи
Хамди Салихи
90
Запасные
12
Ллапанжи
Эрион Ллапанжи
-
20
Адемир
Адемир
-
10
Шкемби
Бленди Шкемби
23
27
Латифи
Лиридон Латифи
23
11
Абази
Леонит Абази
14
87
Джаир
Джаир
-
17
Христов
Венцислав Христов
-

События

Матч окончен 5:1
89'
ГОЛ! 5:1
Байрам Яшаника
Желтая карточка
Виллиам Карвалью
88'
ГОЛ! 5:0
Матеус Перейра
77'
76'
Замена
Леонит Абази
Эскердинья Эскердинья
Замена
Виллиам Карвалью
Альберто Аквилани
72'
ГОЛ! 4:0
Тобьяш Фигейреду
69'
67'
Замена
Бленди Шкемби
Бакари Нимага
67'
Замена
Лиридон Латифи
Герхард Проньи
Замена
Желсон Мартиньш
Карлос Манэ
65'
ГОЛ! 3:0
Матеус Перейра
64'
Замена
Ислам Слимани
Андре Мартинш
59'
51'
Желтая карточка
Герхард Проньи
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
Фреди Монтеро
41'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Альберто Аквилани
38'
Желтая карточка
Рикардо Эсгайо
32'
23'
Вторая желтая
Хамди Салихи
17'
Желтая карточка
Кристи Вангели
13'
Желтая карточка
Хамди Салихи

Прошлые матчи

05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Скендербеу
3 : 0
Спортинг
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Скендербеу
3
Спортинг
0
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Спортинг
5 : 1
Скендербеу
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Спортинг
5
Скендербеу
1

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