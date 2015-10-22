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События
Матч окончен 5:1
89'
ГОЛ! 5:1
Желтая карточка
88'
ГОЛ! 5:0
77'
76'
72'
ГОЛ! 4:0
69'
67'
Замена
67'
Замена
Замена
65'
ГОЛ! 3:0
64'
Замена
59'
51'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
41'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
38'
Желтая карточка
32'
23'
Вторая желтая
17'
Желтая карточка
13'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
11 ноября 2020, 12:59
06 октября 2020, 19:30
03 декабря 2020, 01:51
06 ноября 2020, 16:25
06 октября 2020, 14:47
02 июля 2020, 10:36
29 апреля 2020, 18:23
19 февраля 2019, 00:16