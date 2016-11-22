Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Силва 80
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Варан 29
Бензема 87
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
22 нояб. 2016, 22:45 МСК
22.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
10
Руис
Брайан Руис
67
21
Перейра
Жоао Перейра
90
13
Коатес
Себастьян Коатес
90
35
Семеду
Рубен Семеду
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
23
Силва
Адриен Силва
80'
80'
90
11
Сезар
Бруно Сезар
62
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
28
Дост
Бас Дост
77
31
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
Запасные
34
Бету
Бету
15
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Скелотто
Эсекьель Скелотто
22
Элиас
Элиас
16
Андре
Андре
7
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
3
Маркович
Лазар Маркович
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
16
Ковачич
Матео Ковачич
90
12
Марсело
Марсело
71
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
29'
29'
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
17
Лукас
Лукас
90
22
Иско
Иско
67
19
Модрич
Лука Модрич
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
58
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
15
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
6
Начо
Начо
23
Данило
Данило
10
Родригес
Хамес Родригес
20
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
87'