Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Силва 18
1:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 22:05 МСК
1.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Серж Гюмьенни
Серж Гюмьенни
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
0
Велозу
Мигель Велозу
90
0
Тонел
Тонел
90
0
Карришу
Даниэль Карришу
90
0
Абел
Абел
90
0
Силва
Адриен Силва
18'
18'
90
0
Вукчевич
Симон Вукчевич
78
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Фернандес
Матиас Фернандес
46
0
Лиедсон
Лиедсон
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
68
Запасные
0
Тьягу
Тьягу
0
Грими
Леандро Грими
0
Перейринья
Бруну Перейринья
0
Джало
Янник Джало
0
Поштига
Элдер Поштига
0
Ангуло
Мигель Анхель Ангуло
0
Салейру
Карлос Салейру
Герта
мин
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
фон Берген
Стив фон Берген
90
0
Кака
Кака
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Сезар
Сезар
90
0
Дардаи
Пол Дардаи
90
0
Качар
Гойко Качар
67
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Вихнярек
Артур Вихнярек
80
0
Рамос
Адриан Рамос
46
Запасные
0
Собцик
Патрик Собцик
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
0
Нику
Максимилиан Нику
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Домовчийски
Валерий Домовчийски