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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Сезар 67
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 9
Вайгль 43
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
13
Коатес
Себастьян Коатес
90
35
Семеду
Рубен Семеду
90
2
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
1
Элиас
Элиас
61
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
3
Маркович
Лазар Маркович
65
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
28
Дост
Бас Дост
90
10
Руис
Брайан Руис
79
31
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
Запасные
34
Бету
Бету
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
15
Оливейра
Паулу Оливейра
11
Сезар
Бруно Сезар
67'
16
Андре
Андре
7
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
73
Перейра
Матеус Перейра
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
5
Бартра
Марк Бартра
68
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
71
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
43'
43'
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
23
Кагава
Синдзи Кагава
90
30
Пасслак
Феликс Пасслак
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9'
9'
90
38
Дембеле
Усман Дембеле
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
39
Бонманн
Хендрик Бонманн
26
Пищек
Лукаш Пищек
8
Шахин
Нури Шахин
18
Роде
Себастьян Роде
32
Бурнич
Дженис Бурнич
9
Мор
Эмре Мор