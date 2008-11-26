Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Велозу 65
Лиедсон 66
2:5
Матч завершен
Барселона
Барселона
Анри 14
Пике 17
Месси 49
Канейра 67
Кркич 73
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
26 нояб. 2008, 22:45 МСК
26.11.2008, 22:45 МСК
среда
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
0
Грими
Леандро Грими
90
0
Полга
Полга
90
0
Канейра
Марку Канейра
67'
67'
90
0
Перейринья
Бруну Перейринья
90
0
Велозу
Мигель Велозу
65'
65'
90
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Карришу
Даниэль Карришу
90
0
Джало
Янник Джало
73
0
Лиедсон
Лиедсон
66'
66'
79
Запасные
0
Тьягу
Тьягу
0
Ронни
Ронни
0
Дерлей
Дерлей
0
Поштига
Элдер Поштига
0
Тиуи
Тиуи
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Маркес
Рафаэль Маркес
90
0
Пике
Жерар Пике
17'
17'
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
74
0
Глеб
Александр Глеб
90
0
Анри
Тьерри Анри
14'
14'
46
0
Месси
Лионель Месси
49'
49'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Это'О
Самуэль Это'О
0
Кркич
Боян Кркич
73'