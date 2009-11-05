Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Салейру 22
1:1
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Дзамперини 15
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 21:00 МСК
5.11.2009, 21:00 МСК
четверг
Составы
Спортинг
мин
0
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
0
Маркес
Андре Маркес
46
0
Тонел
Тонел
90
0
Силва
Педро Силва
90
0
Вукчевич
Симон Вукчевич
74
0
Велозу
Мигель Велозу
90
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Фернандес
Матиас Фернандес
90
0
Карришу
Даниэль Карришу
53
0
Лиедсон
Лиедсон
90
0
Салейру
Карлос Салейру
22'
22'
90
Запасные
0
Тьягу
Тьягу
0
Грими
Леандро Грими
0
Абел
Абел
0
Силва
Адриен Силва
0
Поштига
Элдер Поштига
0
Ангуло
Мигель Анхель Ангуло
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
Вентспилс
мин
0
Колинько
Александр Колинько
90
0
Михадюкc
Павелc Михадюкc
90
0
Ходель
Ронни Ходель
90
0
Дзамперини
Алессандро Дзамперини
15'
15'
90
0
Ндеки
Жан-Поль Ндеки
90
0
Космачев
Евгений Космачев
90
0
Цыгирлаш
Игорь Цыгирлаш
89
0
Жигарев
Юрий Жигарев
50
0
Чиркин
Григорий Чиркин
90
0
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
Запасные
0
Чесновский
Павел Чесновский
0
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
0
Байматов
Азамат Байматов
0
Ругинс
Ритварс Ругинс
0
Мартинш
Жоау Мартинш
0
Вишняковс
Эдуард Вишняковс