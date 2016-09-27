Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Руис 28
Дост 37
2:0
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
11
Сезар
Бруно Сезар
67
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
21
Перейра
Жоао Перейра
90
13
Коатес
Себастьян Коатес
90
4
Джефферсон
Джефферсон
90
35
Семеду
Рубен Семеду
90
23
Силва
Адриен Силва
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
76
28
Дост
Бас Дост
37'
37'
90
20
Руис
Брайан Руис
28'
28'
87
Запасные
34
Бету
Бету
15
Оливейра
Паулу Оливейра
8
Петрович
Радосав Петрович
2
Скелотто
Эсекьель Скелотто
16
Андре
Андре
7
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
3
Маркович
Лазар Маркович
Легия
мин
75
Мулен
Тибальт Мулен
86
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
4
Червински
Якуб Червински
90
6
Гильерме
Гильерме
90
32
Радович
Мирослав Радович
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
11
Николич
Неманья Николич
60
7
Ланжиль
Стивен Ланжиль
45
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
28
Брож
Лукаш Брож
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
77
Александров
Михаил Александров
15
Копчински
Михал Копчински
99
Прийович
Александар Прийович