Матч завершен
Спартак
Москва
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
30 апр. 2004, 23:00 МСК
30.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы