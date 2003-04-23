Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
22 апр. 2003, 23:00 МСК
22.04.2003, 23:00 МСК
вторник
Составы