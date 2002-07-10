Матч завершен
Спартак
Москва
4:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
9 июля 2002, 23:00 МСК
9.07.2002, 23:00 МСК
вторник
Составы