Матч завершен
Спартак
Москва
4:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
27 июля 1999, 23:00 МСК
27.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы