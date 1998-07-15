Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
14 июля 1998, 23:00 МСК
14.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы