Матч завершен
Спартак
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
15 июля 1996, 23:00 МСК
15.07.1996, 23:00 МСК
понедельник
Составы