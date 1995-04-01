Матч завершен
Спартак
Москва
5:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
31 марта 1995, 23:00 МСК
31.03.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы