Матч завершен
Спартак
Москва
7:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
8 сент. 1998, 23:00 МСК
8.09.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы