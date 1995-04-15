Матч завершен
Спартак
Москва
4:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
14 апр. 1995, 23:00 МСК
14.04.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы