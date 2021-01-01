Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
27 апр. 1994, 23:00 МСК
27.04.1994, 23:00 МСК
среда
Составы