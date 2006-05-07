Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
6 мая 2006, 23:00 МСК
6.05.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы