Матч завершен
Спартак
Москва
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
1 окт. 2004, 23:00 МСК
1.10.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы