Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
12 сент. 2003, 23:00 МСК
12.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы