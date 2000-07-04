Матч завершен
Спартак
Москва
4:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
3 июля 2000, 23:00 МСК
3.07.2000, 23:00 МСК
понедельник
Составы