Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
20 апр. 1999, 23:00 МСК
20.04.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы