Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
3 окт. 1998, 23:00 МСК
3.10.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы