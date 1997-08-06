Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
5 авг. 1997, 23:00 МСК
5.08.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы