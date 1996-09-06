Спартак - Текстильщик: 05 сентября 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
4:2

Спартак - Текстильщик: 05 сентября 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Текстильщик
Камышин
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 сент. 1996, 23:00 МСК
5.09.1996, 23:00 МСК
четверг
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-

События

Матч окончен 4:2

Прошлые матчи

05.09.1996 05 сент. 1996 чт 23:00
Спартак
4 : 2
Текстильщик
05.09.1996 05 сент. 1996 чт 23:00
Спартак
4
Текстильщик
2
26.04.1996 26 апр. 1996 пт 23:00
Текстильщик
1 : 1
Спартак
26.04.1996 26 апр. 1996 пт 23:00
Текстильщик
1
Спартак
1
26.10.1995 26 окт. 1995 чт -:-
Спартак
4 : 2
Текстильщик
26.10.1995 26 окт. 1995 чт -:-
Спартак
4
Текстильщик
2
07.04.1995 07 апр. 1995 пт 23:00
Текстильщик
2 : 2
Спартак
07.04.1995 07 апр. 1995 пт 23:00
Текстильщик
2
Спартак
2
24.10.1994 24 окт. 1994 пн -:-
Текстильщик
0 : 1
Спартак
24.10.1994 24 окт. 1994 пн -:-
Текстильщик
0
Спартак
1
26.03.1994 26 марта 1994 сб -:-
Спартак
4 : 1
Текстильщик
26.03.1994 26 марта 1994 сб -:-
Спартак
4
Текстильщик
1
23.09.1993 23 сент. 1993 чт 23:00
Текстильщик
0 : 0
Спартак
23.09.1993 23 сент. 1993 чт 23:00
Текстильщик
0
Спартак
0
04.06.1993 04 июня 1993 пт 23:00
Спартак
2 : 0
Текстильщик
04.06.1993 04 июня 1993 пт 23:00
Спартак
2
Текстильщик
0

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