Матч завершен
Спартак
Москва
4:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
6 мая 2008, 17:45 МСК
6.05.2008, 17:45 МСК
вторник
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы