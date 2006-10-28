Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
27 окт. 2006, 23:00 МСК
27.10.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы