Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
11 июля 2006, 23:00 МСК
11.07.2006, 23:00 МСК
вторник
Составы