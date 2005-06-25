Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
25 июня 2005, 17:00 МСК
25.06.2005, 17:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы