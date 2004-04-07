Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
6 апр. 2004, 23:00 МСК
6.04.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы