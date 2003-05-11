Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
10 мая 2003, 23:00 МСК
10.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы