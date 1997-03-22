Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 1997, -:- МСК
22.03.1997, -:- МСК
суббота
Составы