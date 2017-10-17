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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 18
Мельгарехо 58
Глушаков 67
Адриано 74
Промес 90
5:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кьер 30
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
18'
90'
18', 90'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
67'
67'
90
71
Попов
Ивелин Попов
57
19
Самедов
Александр Самедов
25
12
Адриано
Луис Адриано
74'
74'
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
58'
50
Пашалич
Марио Пашалич
23
Роша
Педро Роша
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
4
Кьер
Симон Кьер
30'
30'
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
90
14
Писсаро
Гидо Писсаро
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
68
10
Банега
Эвер Банега
90
24
Нолито
Нолито
76
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
82
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
16
Навас
Хесус Навас
12
Гайс
Йоханнес Гайс
11
Корреа
Хоакин Корреа
20
Муриэль
Луис Муриэль
22
Васкес
Франко Васкес