Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Спартак VS Рубин
Поделиться:
Спартак - Рубин: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Спартак
Москва
-:-
Спартак - Рубин: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Рубин
Казань
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
15 апр. 2022, -:- МСК
15.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Прошлые матчи
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
Спартак
0
Рубин
2
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
Рубин
0
Спартак
2
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Рубин
1
Спартак
2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0
Рубин
0
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
Спартак
1
Рубин
1
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1
Спартак
1
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Рубин
1
Спартак
2
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Рубин
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
1
Рубин
0
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
Спартак
2 : 1
Рубин
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:30
Спартак
2
Рубин
1
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
20:30
Рубин
1
Спартак
1
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
Рубин
2 : 2
Спартак
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
Рубин
2
Спартак
2
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
19:00
Спартак
1 : 0
Рубин
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
19:00
Спартак
1
Рубин
0
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 0
Рубин
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
Спартак
1
Рубин
0
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
19:00
Рубин
2 : 0
Спартак
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
19:00
Рубин
2
Спартак
0
01.08.2014
01 авг. 2014
пт
19:00
Рубин
0 : 4
Спартак
01.08.2014
01 авг. 2014
пт
19:00
Рубин
0
Спартак
4
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
12:30
Рубин
2 : 1
Спартак
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
12:30
Рубин
2
Спартак
1
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
14:45
Спартак
0 : 0
Рубин
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
14:45
Спартак
0
Рубин
0
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 1
Спартак
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
Рубин
0
Спартак
1
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
12:30
Спартак
2 : 1
Рубин
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
12:30
Спартак
2
Рубин
1
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
15:15
Спартак
2 : 0
Рубин
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
15:15
Спартак
2
Рубин
0
Показать еще
Новости
Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
#Леонид Федун
21 июня, 16:29
Голландец Тиль из «Спартака» получил приглашение от сборной Замбии. Он там родился – отец работал над разрешением военных конфликтов
#Гус Тиль
31 мая, 17:04
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
#Руй Витория
24 мая, 21:36
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
«Успели на рейс в последний момент». «Спартак» шутит о попадании в Лигу чемпионов
#Спартак
16 мая, 16:47
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
#
Новости матча
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Что сказал Руй Витория на первой пресс-конференции: познакомился с командой, упомянул судейство, назвал «Спартак» авианосцем
14 июня, 19:16
Тиль продлил контракт со «Спартаком» и сразу же ушел в аренду. В прошлом сезоне он сыграл в РПЛ 3 матча
02 июня, 19:41
«Спартак» отдаст Гуса Тиля в аренду на второй сезон подряд. Теперь – в «Фейеноорд»
31 мая, 18:39
В квалификации ЛЧ «Спартак» сыграет против «Бенфики», «Монако», «Селтика», «Рапида», «Галатасарая» или «Мидтьюлланда»
27 мая, 20:21
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
26 мая, 16:22
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
26 мая, 15:10
Травмы
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
#
Новости травм