Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
22 сент. 2006, 23:00 МСК
22.09.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы