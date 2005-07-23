Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
22 июля 2005, 23:00 МСК
22.07.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы