Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
17 сент. 2004, 23:00 МСК
17.09.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы