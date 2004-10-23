Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
22 окт. 2004, 23:00 МСК
22.10.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы