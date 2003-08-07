Матч завершен
Спартак
Москва
3:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
6 авг. 2003, 23:00 МСК
6.08.2003, 23:00 МСК
среда
Составы